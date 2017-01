Classical Queen volta ao interior com tributo ao grupo britânico

Foto: Divulgação

O grupo Classical Queen, que presta tributo à icônica banda britânica liderada por Freddie Mercury está de volta ao interior paulista. Desta vez, a banda cover sobe ao palco do Teatro Iguatemi Campinas nesta quinta-feira (19), às 21h. No show, eles tocam os principais sucessos do grupo, como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are The Champions”, “I Want to Break Free”, entre outros.

O Classical Queen foi a primeira banda do Brasil a prestar tributo ao grupo britânico, com Antonio Lobato nos vocais, piano e violão; Fernando Gamba na guitarra e backing vocals; Júlio Abrileri no baixo e backing vocals; Anderson Macedo na bateria e backing vocals. O trabalho foi iniciado em 2004, buscando recriar musicalmente e visualmente todos os detalhes do show dos artistas Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor.

Eles reproduzem o espetáculo com mesmos figurinos, instrumentos e performance com a energia dos shows da banda inglesa. A semelhança é tanta que o guitarrista do tributo mandou fazer uma réplica da famosa guitarra Red Special, de Brian May, contando com os mesmos captadores Burns Tri-Sonic do instrumento original, e o mesmo chaveamento dos captadores, que permite ativá-los em série individualmente. Já o baixista adquiriu um baixo Fender Precision idêntico a um dos mais utilizados por Deacon. Foto: Divulgação

Em mais de uma década de carreira, o Classical Queen participou de programas como “MTV Covernation” e “MTV Rocka Rolla”, do antigo canal MTV, também fez a trilha da exposição “Let’s Rock” na Bienal do Ibirapuera, além de apresentações em casas noturnas, prefeituras, teatros, cruzeiros e resort temáticos, contabilizando mais de 500 shows realizados.

Em entrevista ao LIBERAL na ocasião da vinda da banda à Americana em 2015, o guitarrista do tributo, Fernando Gamba, enfatizou que o Queen é uma banda imortal. “Quando vi Freddie Mercury ao vivo no Brasil, eu nunca tinha visto nada parecido com o que ele apresentou quando subiu no palco. O Freddie apresentou algo muito novo ao mundo, um rock que se misturava ao estilo de música clássica e outros gêneros. Por isso a banda é eterna”, justificou.

ACONTECE: O grupo Classical Queen faz show nesta quinta-feira (19), às 21h. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.