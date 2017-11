CJ Ramone promete diversão punk em show em Americana

Para esta nova apresentação do baixista norte-americano, o repertório foi renovado e inclui novidades de seus projetos autorais. Mas os fãs podem ficar tranquilos, pois os clássicos de Ramones não deverão faltar. O show ocorre no Clube do Bosque, a partir das 21h, com classificação 18 anos. A abertura ficará por conta do grupo do roqueiro Jiro Okabe e sua banda autoral.

Nesta sexta-feira, ocorre o show do baixista CJ Ramone, que já é veterano na região: ele esteve em Nova Odessa (2014) e Santa Bárbara d’Oeste (2015). CJ atuou na última fase do Ramones, entre 1989 e 1996. Ele foi escolhido para substituir Dee Dee e, com o grupo, participou dos álbuns “Loco Live” (1991), “Mondo Bizarro” (1992), “Acid Eaters” (1994) e “Adios Amigos” (1995).

A lendária banda de punk rock Ramones esteve ativa entre 1974 e 1996. No decorrer destes 22 anos de carreira, oito músicos passaram pelo grupo, sendo que quatro deles já faleceram. Isso faz com que a chance de assistir a um deles tocando ao vivo ainda hoje sejam raras. Por isso, os fãs de Americana e região podem se considerar sortudos. Pela cidade, já passou o lendário baterista Marky Ramone, e Richie Ramone, no ano passado.

No show desta sexta-feira em Americana, ele apresenta faixas do seu novo álbum, “American Beauty”, e do DVD “Havanna Gogo”, gravado em Cuba. Ainda devem ser incluídas faixas dos álbuns solos “Reconquista” e “Last Chance to Dance”. E hinos do Ramones, como “Blitzkrieg Bop” ou “I Wanna Be Sedated” não devem ficar de fora do show. Foto: Divulgação

Em entrevista divulgada pela assessoria de imprensa da sua turnê brasileira, CJ observou que, por meio do seu trabalho, deseja fazer com que as novas gerações esqueçam o seu dia a dia e também se divirtam. “Todos nós lidamos com a realidade o tempo todo, mas nós não podemos nos esquecer que a vida é mais do que lutar para viver”. O baixista ainda afirmou que sua música favorita do Ramones é “Outsider”, pois o “descreve perfeitamente”, justificou.

O artista ainda comentou sobre a faixa “Tommy’s Gone”, que faz parte do álbum “American Beauty”, que é uma homenagem a Tommy Ramone, baterista original da banda. Ele morreu em 11 de julho de 2014, aos 65 anos, em decorrência de complicações do câncer no ducto biliar. “’Tommy’ foi o criador do Ramones. Ele desenvolveu a imagem, o som, até mesmo disse a cada um qual instrumento tocar, e fez do Joey o ‘front man’! Ele inventou o estilo de bateria que continua ainda hoje. Minha relação com o Tommy era de admiração e respeito, e ele me respeitava pela minha contribuição ao Ramones. Mesmo que eu fosse mais próximo do Johnny e do Joey, Tommy foi o único que me mencionou no Hall da Fama. Sinto muita falta dele, assim como dos outros”.

Porém, sobre se reunir com “velhos Ramones vivos”, como o baterista Marky, para um tributo a banda, CJ responde que as possibilidades são poucas. Além do Brasil, a turnê de 2017 também inclui passagens pela Argentina, Chile e Paraguai. Entretanto, dos 16 shows marcados no Brasil, o desta sexta-feira é a única oportunidade de conferi-lo ao vivo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A turnê do músico segue até o dia 26 de novembro.

ACONTECE: CJ Ramone faz show nesta sexta-feira, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 80. O Clube do Bosque fica na Rua Florindo Cibin, 550, Jardim Girassol. Informações pelo site www.sympla.com.br.