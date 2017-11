Circuito Paulista de Viola chega hoje a Nova Odessa

Foto: Divulgação

O projeto Circuito Paulista de Viola chega a Nova Odessa nesta sexta-feira, liderado pelo violeiro Levi Ramiro e convidados. A atração é gratuita e ocorre às 20h, no Teatro Municipal Divair Moreira. O objetivo do espetáculo é apresentar ao público uma vertente moderna da cultura caipira. A classificação indicativa é 10 anos.

Natural de Uru, no interior paulista Levi Ramiro, anfitrião do projeto, adotou a viola como seu principal instrumento de trabalho em 1995. A partir de seu encontro com as raízes, ele passou também a fabricar violas. Ele acumula sete discos na discografia, além de composições que foram gravadas por artistas como Ana Salvagni, Matuto Moderno, entre muitos artistas. Em 2010, o violeiro recebeu o Prêmio Rozini de Excelência da Viola Caipira, na categoria violeiro solo.

Ramiro se apresenta junto aos músicos e convidados. Já passaram pelo circuito Edu Guimarães, Marcelinho Faleiros, Yandara Pimentel, Marcos Azevedo, João Arruda e Cícero Gonçalves.