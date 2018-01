CCA começa a especular nomes para a 32ª edição da Festa do Peão

Foto: Divulgação

A organização da Festa do Peão de Americana já está negociando as atrações para o evento deste ano, que ocorre entre os dias 8 e 17 de junho, em sua 32ª edição. Em entrevista ao LIBERAL, o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) adiantou que a programação artística deve ser focada no sertanejo e em atrações de música eletrônica.

O DJ Alok, sucesso mundial que estreou na programação do evento no ano passado, deve retornar em 2018. Outra atração que deve vir nas “pick-ups” é o Dennis DJ, produtor carioca reconhecido pelo seu trabalho com artistas do funk e sertanejo. Eles devem se apresentar nos sábados da Festa. Já do gênero sertanejo, devem participar os veteranos Jorge & Mateus, e as cantoras Simone & Simaria, Maiara & Maraísa e a cantora Marília Mendonça, mas sem ser o show no formato das “Festa das Patroas”.

Lahr também adiantou que uma dupla que “está começando” deve integrar a programação, que será oficializada mais próxima do evento. “Só falta ‘bater o martelo’”, explica o presidente. A Festa do Peão de Americana também contará com o rodeio PBR e com atrações paralelas às competições no Parque de Eventos do CCA.