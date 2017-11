Cantora realiza show de samba no Sesi Sumaré

Foto: Divulgação

A sambista campineira Aureluce Santos se apresenta nesta quinta-feira no Sesi (Serviço Social da Indústria) Sumaré. O show é baseado no repertório do seu mais recente trabalho, “A Dama do Samba”. A atração integra o projeto Território Sesi de Arte e Cultura, que visa “abrir portas” para artistas regionais de diferentes estilos.

A carreira de Aureluce foi iniciada em 1985, sendo a cantora um dos frutos do projeto Revivendo o Samba, um dos mais importantes do samba campineiro daquele período. Mas a profissionalização só surgiu com a aposentadoria. “Comecei com algumas canjas e vi que as pessoas gostavam, que elas se emocionavam. Isso me marcou muito e me animou a continuar”, contou Aureluce ao LIBERAL na ocasião da apresentação no Sesc Campinas, em 2015.

Hoje, reconhecida como “a dama do samba campineiro”, Aureluce utiliza do apelido para batizar seu mais recente trabalho. No álbum “A Dama do Samba”, ela interpreta grandes nomes da música brasileira, como Dona Ivone Lara, Nelson Cavaquinho, Baden Powell, Ary Barroso, entre outros. A cantora sobe ao palco acompanhada pela banda composta por Marcelo Silva (violão sete cordas), Jean Santana (cavaquinho), Jefferson Prado (pandeiro, percussão e vocal), Adilson Café (surdo, percussão e vocal) e Eduardo Furtado (saxofone e flauta).