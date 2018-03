Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O cantor sertanejo Teodoro, da dupla Teodoro & Sampaio, esteve no início da tarde deste sábado (24) na sede do Grupo Liberal de Comunicação, em Americana, onde visitou os estúdios da rádio VOCÊ (AM 580), sendo recebido pelos radialistas Érica Paixão, Cezar Polidoro e Souzinha, que também é violeiro.

A dupla, que já está próxima dos 40 anos de carreira, se apresenta na noite deste sábado no clube Flamengo, no bairro Chácara Machadinho, a partir das 22 horas, e traz os sucessos de seu mais novo álbum, “Meu Piquí de Goiás”, e também músicas consagradas, como “Mulher Chorona”, “Vestido de Seda”, “Paixão Proibida”, entre muitos outros.