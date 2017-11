Cantor mostra novo disco em Americana

Foto: Lucas Miguel - Divulgação

O americanense Gustavo Spínola apresenta o show do seu disco de estreia na cidade neste domingo. Intitulado “Mares, Rios”, o trabalho de MPB (música popular brasileira) conquistou repercussão em pouco tempo, inclusive fora do País, alcançando comentários positivos da mídia japonesa. O show ocorre às 10h, no Sesi (Serviço Social da Indústria), com entrada gratuita. A apresentação integra o projeto Território Sesi-SP, que visa incentivar e difundir a produção artística regional.

“Mares, Rios” reflete sobre a identificação do artista com a realidade do interior paulista. O projeto foi iniciado em 2013, mas devido a diversas dificuldades e surpresas da sua vida pessoal, foi lançado somente em 2016. Na concepção, os rios representam o interior do estado de São Paulo, enquanto o mar remete a capital. “Por eu ser um artista do interior, pensamos em fazer um tema para este álbum, mostrando o olhar do interior para a capital, o olhar da capital para o interior, e o olhar do interior para o interior, e da capital para a capital”, explicou o artista na ocasião do lançamento do trabalho em Americana, no projeto JucaJazz, em maio deste ano.

Miami. O projeto conta tanto com a participação de músicos locais, quanto de artistas da metrópole. Após a conclusão das gravações, em 2014, o trabalho foi para mixagem em Miami, nos Estados Unidos, para o brasileiro vencedor do Grammy Latino Felipe Tichauer. Sobre as composições, Spínola assina sete canções do disco, com três parcerias. O repertório do álbum ainda traz “O Vento” (Rodrigo Amarante), “Manhã de Maio” (Rita e Rafael Altério).