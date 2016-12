Cantor lança CD onde mistura trovas e rock

No início deste século, o cantor e compositor baiano Roberto Bach, de 59 anos, iniciou uma trilogia baseada na música medieval, que ele estuda desde o início da idade adulta. O projeto se encerrou em 2012, época em que o músico começou a trabalhar em seu novo CD, “Terra”, que agora é lançado.

"Esse novo CD tem influências dessa música medieval que eu tanto aprecio, mas ele é mais moderno, pois também inclui inspiração no rock progressivo dos anos 1970. Grupos como o Jethro Tull já realizava esse tipo de sonoridade", compara Bach.

O baiano explica que desde a infância é encantado pelo período medieval e já adulto e trabalhando como músico passou a concentrar horas de seus dias ao estudo da música desse período. Ao mesmo tempo, como qualquer adolescente que gostava de música nos anos 1960 e 70, ele também enlouquecia nas bandas de rock inglesas que unia o folclore celta com o peso do blues.

Presente

Esse olhar para o passado não se restringe somente à música. A forma como ele divulga o trabalho também está no passado. “Eu deixo meus CDs nas lojas de amigos pelo Brasil. Não tenho muita intimidade com a internet”, avisa.

Aqui em Americana, seus CDs são vendidos no sebo Sapiente, no Centro americanense. “Está cada vez mais difícil trabalhar com música no Brasil. Ninguém mais se interessa por ela, só consomem lixo empurrado pela grande mídia. Isso é uma pena, pois no passado, tivemos uma música sofisticada, que nos dizia muito”, compara Bach.

O sebo Sapiente, onde o CD “Terra” pode ser adquirido pelo preço de R$ 25 fica na rua Joaquim Luiz de Mattos, 20.