Cantor famoso da noite paulistana estreia em disco cheio de suingue

Quem frequenta a noite de São Paulo tem grandes chances de já ter ouvido nos barzinhos e casas de shows mais badalados da capital o cantor Zé Eduardo, famoso por tocar um repertório dançante e interpretar com grande destreza hits de nomes consagrados da cena soul brasileira.

Pois agora, após 20 anos de carreira na noite, ele estreia em disco, abrindo o ano de 2018 colocando no mercado as canções do disco “Zé”. O trabalho foi gravado ao longo de quase quatro anos, junto a amigos que ele conheceu ao longo da carreira. “Com o tempo fui conhecendo pessoas e todos, de alguma forma, foram se aproximando deste meu trabalho”, explica ele, ao se referir a nomes como Curumim, Rodrigo Campos, Thiago França, Bocato e muitos outros.

As canções trazem as referências de sempre: soul, rock, jazz, que ele descobriu desde muito jovem ouvindo artistas como Tim Maia, Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Por sinal, a única canção do disco não assinada por Zé Eduardo e seus parceiros é do Rei: “De Tanto Amor”. “Era uma composição que eu ouvia desde criança”, explica o cantor. O trabalho foi produzido e mixado por Rafa Moraes, na Ramo Produtora, já a masterização ficou por conta de Carlos Freitas, da Classic Master. A gravação foi feita de forma coletiva, e vários músicos participaram do processo. “O clima foi sempre de muita descontração no estúdio”, reforça.