Canto Cego e BTRX se apresentam na região

A Cósmika promove neste sábado em sua cidade-sede os shows das bandas de rock BTRX, de São Paulo, e Canto Cego, do Rio de Janeiro. O evento ocorre a partir das 16h no Rocket Power Bar, com um fato em comum entre as atrações: todas são integradas por artistas mulheres.

“A arte é uma das formas mais puras de expressão, mas as mulheres não são estimuladas a se expressarem, e colocá-las como atrações principais em um evento é uma forma de protesto”, explica Victoria sobre a importância do evento.

Ela ainda observa que, pela dificuldade na conquista de espaço para se divulgarem, existe a impressão de que não existem muitas artistas mulheres no Brasil.

“As pessoas acabam se apegando a essa ideia em vez de tentarem conhecer essas artistas. O machismo está em toda parte, e no meio artístico não seria diferente. Acredito que a desconstrução só começa quando as mulheres conseguirem abrir os caminhos para estar em todos os seguimentos que são dominados pelos homens”, conclui.

Atrações

Com a pronúncia “Beatrix” (como a vilã de “Harry Potter”), a banda BTRX é formada por Lize Borba (vocal e guitarra), Vinícius Souza (guitarra), Bruno Espíndola (baixo) e Thiago Augustini (bateria).

A banda tem três materiais lançados, sendo o CD mais recente “Motirõ”, nome de origem indígena. O trabalho tem produção de Duda Machado e Martin Mendonça, músicos que tocam com a cantora Pitty, e a direção artística foi de Rafael Ramos. Foto: Divulgação

E o grupo carioca Canto Cego está em turnê pelo interior paulista, e inclusive fez show em Americana no último dia 6 de setembro, junto ao grupo local Anne Revenge. A banda começou seu processo criativo na favela da Maré, lugar que inspira suas canções.

Conquistaram o primeiro lugar do Planeta Rock, em São José do Rio Preto, e participaram do renomado Montreux Jazz Festival, na Suíça. Eles apresentam no show o repertório do disco “Valente”, gravado no famoso estúdio Toca do Bandido, com produção de Felipe Rodarte (do grupo The Baggios) e engenharia de som e mixagem de Pedro Garcia (Far From Alaska).

ACONTECE: As bandas BTRX e Canto Cego tocam neste sábado, a partir das 16h. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 15. O Rocket Power Bar fica na Rua João Jacon, 425, Jardim Santa Cecília.