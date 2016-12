A Basílica Santo Antônio de Pádua, em Americana, será transformada em uma grande sala de concerto nesta quinta-feira (22). A Camerata Filarmônica de Piracicaba realiza apresentação da série “Concertos Jovens Músicos” às 19h30, sob regência do maestro Anderson de Oliveira, pela primeira vez na cidade. “Este é um momento que enobrece cultural e espiritualmente a comunidade, merecido a este tempo de grande solenidade, no interior de nossa Basílica, que é a uma das maiores preciosidades de nossa cidade, agora internamente restaurada”, celebra o reitor da Basílica, Leandro Ricardo.

O Projeto Jovens Músicos foi idealizado pela Associação Amigos da Música de Piracicaba. A ação é considerada referência no interior de São Paulo, por democratizar o acesso à educação musical de alto nível para crianças e jovens. A apresentação desta quinta-feira será a última deste ano. O público poderá conferir obras de compositores nacionais, como Heitor Villa-Lobos, César Guerra-Peixe, o alemão nacionalizado brasileiro Ernst Mahle, além do inglês Gustav Holst. Foto: Paulo Lima

“Por meio da música de concerto, vamos levar a nossa brasilidade, com interpretações de compositores brasileiros de altíssimo nível. Será uma apresentação única e memorável”, adianta Oliveira. Em 2016, o grupo realizou 30 concertos, realizados não só na sede do grupo, Piracicaba, mas também em cidades da região e na capital paulista.

O maestro ainda enfatiza que realizar a apresentação na Basílica é interessante pelo fato de o espaço promover o encontro da comunidade. “Este concerto une o ‘útil ao agradável’, ainda mais neste período de fim de ano, em que as pessoas estão abertas a receberem boas coisas. Por isso estamos levando a boa música para fazer com que este final de ano seja melhor também, além de mostrarmos o trabalho da Filarmônica”.

As últimas apresentações da Camerata Filarmônica contaram com solistas renomados no cenário nacional, artistas reconhecidos como Luís Rabello, Leila Pinheiro, Mafalda Minnozzi, entre outros. O grupo ainda levou a música de concerto para dezenas de escolas públicas de Piracicaba. “A Orquestra e a Camerata Filarmônica, que são parte do projeto, hoje estão entre as mais conceituadas da região. Destaco a qualidade acentuada em sonoridade dos músicos e de toda a equipe”, completa Oliveira.

ACONTECE: A Camerata Filarmônica de Piracicaba realiza concerto nesta quinta-feira (22), às 19h30. A entrada é gratuita. A Basílica Santo Antônio de Pádua fica na Rua Doutor Vieira Bueno, 150, Centro. Informações pelo telefone 3461-5126.