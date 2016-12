Em 1982, surgia no Rio de Janeiro um espaço multicultural e democrático chamado Circo Voador. Por baixo daquela lona, naquele palco praiano, passaram diversos artistas cariocas, entre eles um grupo que se concretizaria com o nome Blitz. Não demorou para que estes cariocas conquistassem atenção além da areia da “cidade maravilhosa”. Ainda em 1982, no mês de julho, a Blitz gravou o compacto “Você Não Soube Me Amar”, e em três meses vendeu mais de 100 mil cópias, em um período em que indústria fonográfica enfrentava uma forte crise.

Hoje, a Blitz continua composta pelo eterno vocalista Evandro Mesquita (voz, guitarra e violão), e pelos músicos Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal). A formação atual se mantém há uma década e neste final de ano lança seu mais novo disco de inéditas, “Aventuras 2”. Foto: Divulgação

Quem acompanha a banda Blitz já sabe que o título “Aventuras 2” não surgiu à toa. Além de remeter às viagens que o grupo realizou pelo Brasil, Estados Unidos, Portugal e Japão recentemente, o título relembra o LP de estreia da banda, “As Aventuras da Blitz”, lançado em 1982 após o estrondoso sucesso do compacto “Você Não Soube Me Amar”.

Em entrevista ao LIBERAL, o vocalista Evandro Mesquita (que atendeu a ligação da reportagem enquanto passava a tarde na praia, nada mais carioca) revelou que o título surgiu a partir de sugestão do designer Gringo Cardia, colaborador do grupo de longa data, e que assina também a capa do novo álbum. Foto: Divulgação

Além da conhecida mistura de ritmos do grupo, que traz elementos do rock, pop, funk, reggae, samba e até blues, “Aventuras 2” apresenta uma grande mistura de convidados. Foram 28 ao total, entre eles os mais reconhecidos são Paralamas do Sucesso, Frejat, Arnaldo Brandão, George Israel e Dadi, Seu Jorge, Sandra de Sá, Zeca Pagodinho, Alice Caymmi, Andreas Kisser, Pretinho da Serrinha e MC Cert (Cone Crew Diretoria).

Afinal, encontros é o que define o início deste grupo, criado a partir de artistas do grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, cujo sucesso mudou o panorama das rádios e gravadoras do País, num momento onde a situação era difícil para a indústria fonográfica. Evandro falou detalhes do novo álbum ao LIBERAL e também contou sobre a relação da banda com os novos fãs:

Como surgiu a ideia de batizar o álbum por ‘Aventuras 2’?

Esse disco é todo nosso. Agora temos o estúdio próprio, nós que produzimos. E o Gringo Cardia, que foi quem assinou nossas três primeiras capas, entrou neste processo no final destes dois anos de trabalho e falou que achava que esse disco tinha muito a ver com o nosso primeiro disco, o ‘As Aventuras da Blitz’. Então, o batizamos de ‘Aventuras 2’.

E como conseguiram reunir tantos convidados para este novo trabalho?

Pois é, essas participações surgiram de uns cinco meses para cá, a partir de diversos encontros. Com o Zeca Pagodinho, por exemplo, eu disse que queria mandar uma música para ele, para ver se ele ‘curtia’, e ele já ‘topou’ na hora! Pediu para eu mandar a música e foi uma honra ter a colaboração dele. Também teve a participação do Paralamas do Sucesso. Convidamos eles porque nos encontramos no aeroporto, fazendo a ‘ponte aérea’, também foi bacana. Tem o pessoal da velha guarda, como também os da nova geração, como a Alice Caymmi. Então, esse disco tem essa característica de ser uma celebração. Foto:

Existe alguma música que você aposta como novo hit da Blitz?

A música com o Zeca Pagodinho [“Fominha”], para mim, ficou em primeiro lugar! A com o Seu Jorge [“Martelinho de Ouro”] também é bem legal! Tem outras que têm potencial para serem hits. Mas hoje vivemos em um momento tão diversificado nas rádios, tanta coisa acontecendo, que a gente torce mais para ter um sucesso condicente.

Acha que este disco pode aproximar a banda ainda mais do público jovem?

Nos nossos shows, vai uma galera que acompanhou a nossa história, mas também comparecem os que descobriram com os mais velhos, ou na internet. A Blitz sempre teve essa característica de ‘entrar’ entre a ‘garotada’ e o público mais velho. Lembro quando a gente começou a tocar no rádio, as pessoas nos abordavam dizendo que os filhos nos adoravam, com oito, sete anos de idade, por conta do nosso humor e teatralidade.