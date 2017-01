‘Bleck a Bamba’ toca repertório autoral em Santa Bárbara

Influenciado pelo swing brasileiro e as diversas vertentes da cultura hip hop, o grupo Bleck a Bamba, de Santa Bárbara d’Oeste, apresenta seu repertório autoral nesta sexta-feira, na Estação Cultura, pelo projeto Vozes Barbarenses. O evento será realizado às 20h e a entrada é gratuita. O grupo é formado por Adriano Carvalho (voz e guitarra), Henrique Franchi (voz e guitarra), André Franchi (percussão), LP Caldari (contra-baixo), Nego Marx (rapper), Will Euzebio (bateria) e Tchelo Casagrande (DJ, samplers e teclados).

A proposta do Bleck a Bamba, desde que iniciou suas atividades em 2009, é apresentar ao público suas faixas autorais. Mas o grupo também acrescenta em seu repertório faixas de artistas que são suas influências, como Tim Maia, Sandra de Sá, Planet Hemp, Nação Zumbi, entre outros que variam do rock até à música negra. Foto: Divulgação

O grupo barbarense já conquistou boas oportunidades na carreira, como a participação na Virada Cultural Paulista, em 2011, quando tocaram para público de aproximadamente 20 mil pessoas, além do Festival Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) de Música, dividindo o palco com o rapper Emicida.

De 2012 a 2014 passaram por reformulação, focando nas composições do primeiro álbum para entrar em estúdio. Em 2015, lançaram o primeiro disco, que leva o nome do grupo. O trabalho tem 11 composições autorais e baseia-se na música brasileira e na sua interação com a música contemporânea, evidenciada através de seus elementos percussivos, DJ, pífanos, teclados, guitarras e o rap.

O projeto Vozes Barbarenses tem promovido apresentações de artistas locais na Estação Cultural mensalmente, desde agosto do ano passado, e segue até o próximo mês de fevereiro. Ele foi viabilizado pelo Concurso de Projetos Culturais nº 01/2015, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, e é viabilizado pelo Fundo Municipal de Política Cultural.

ACONTECE: O grupo Bleck a Bamba faz show nesta sexta, às 20h. A entrada é gratuita. A Estação Cultural fica na Avenida Tiradentes, 2, Centro. Informações pelo telefone 3455-4833.