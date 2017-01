Black Mantra traz funk anos 1970 ao palco do Sesc Campinas

Após dois anos de atividade com repertório baseado em covers dançantes, a big band Black Mantra, de São Paulo, decidiu produzir seu próprio som. O projeto autoral será apresentado pela primeira vez no interior nesta quinta-feira (5), no Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas. O show começa às 20h30, no jardim do galpão da entidade, e a entrada é gratuita.

O conjunto baseia sua sonoridade no funk dos anos 1970, soul, blues e traz muito groove em seu projeto autoral. O projeto surgiu para criar a trilha sonora de um curta-metragem, quando Caio Leite (baixo) e Leonardo Marques (bateria), que cursavam Audiovisual juntos, foram encarregados da composição dos temas, seleção dos músicos para a gravação, produção e mixagem. O trabalho foi concluído, e a banda se manteve em atividade mesmo após o fim das filmagens, tornando-se um projeto independente.

Foto: Acervo pessoal

Atualmente, compõem o grupo também os músicos Mateus Melo, o “PP” (guitarra), Luciano Khatib (percussão), Kiko Bonato (piano), Igor Thomaz (saxofone alto), Pedro Vithor (saxofone tenor), William Tocalino (trombone), e Felippe Pipeta (trompete). Os interessados no projeto autoral do grupo poderão adquirir durante o show no Sesc Campinas o primeiro EP da banda, gravado em vinil sete polegadas de forma analógica. A banda já prepara seu disco completo, que deve ser lançado este ano.

ACONTECE: A banda Black Mantra faz show nesta quinta, às 20h30. A entrada é gratuita. O Sesc Campinas fica na Rua Dom José 1º, 270, Bonfim. Informações pelo telefone 3737-1500.