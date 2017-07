Beatles são cantados para adultos e crianças

Os Beatles continuam eternos, por meio de diversos projetos que relembram o repertório de sucesso do grupo britânico que teve seu ápice na década de 1960. E alguns destes tributos ocorrem na região neste fim de semana, para público de todas as idades. O espetáculo “Beatles Para Crianças 2 – A Bagunça Continua!” será apresentado neste sábado e domingo, com foco no público infantil, sempre às 15h, no Teatro Iguatemi Campinas. E à noite, a partir das 22h, a banda Rubber Soul toca no NoCanto Bar, em Nova Odessa.

O projeto “Beatles Para Crianças” foi idealizado pelo educador e músico Fabio Freire. Acompanhado pelos músicos Gabriel Manetti (voz e percussão), Edu Ludi Puperi (guitarra, violão e voz), Johnny Frateschi (baixo e voz), Humberto Zigler (bateria e percussão), e pelos oficineiros Alexandre Maldonado e Rafael Masini, ele tem percorrido o Brasil há mais de dois anos, com projeto que recria o repertório dos Beatles para o público infantil. Foto: Divulgação

Nesta segunda versão, eles tocam novo repertório, que inclui as faixas “Love Me Do”, “She Loves you”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “Octopus Garden”. As músicas são acompanhadas por vídeos e animações operadas ao vivo, que deixam o espetáculo mais atraente aos pequenos. Os músicos utilizam repertório baseado em diferentes instrumentos musicais, como banjo, gaita, sanfona, escaleta, entre outros, e prometem interagir com os pequenos entre as interpretações. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70, e o Teatro Iguatemi Campinas fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.

Psicodélicos. Somente neste sábado, a partir das 22h, será a vez do público adulto da região curtir o repertório dos Beatles, com a interpretação do tributo Rubber Soul, de Rio Claro. O tributo iniciou suas atividades em 2005 e se destaca pela sua fidelidade ao quarteto original. No show, eles recriam as diversas fases dos Beatles, desde quando utilizavam terninhos, até ao final, quando o grupo já apresentava característica mais moderna e psicodélica.