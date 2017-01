Baterista do Sonic Youth toca hoje em NO com projeto Riviera Gaz

A noite desta quinta-feira (12) em Nova Odessa será de rock’n’roll. O ex-baterista do Sonic Youth, Steve Shelley, toca na cidade junto o grupo paulistano Riviera Gaz, dos músicos Gustavo Riviera (vocal e guitarra) e Paulo Kishimoto (baixo, percussão e guitarra). A abertura do show fica com conta dos grupos locais The 900 e Derrota. O evento ocorre no No Canto Bar, a partir das 22h. A previsão para início do show do Riviera Gaz é 00h30.

A apresentação do Riviera Gaz será baseada no repertório do EP autoral “Pere Ubu”. O projeto surgiu há dois anos, após Gustavo Riviera retornar ao Brasil do seu ano sabático em Paris, na França. O músico, fundador do grupo paulistano Forgotten Boys, escalou então Paulo Kishimoto, também do Forgotten Boys, e o baterista norte-americano para gravarem faixas que trazem influências do rock dos anos 1990, glam e psychodelic folk. A apresentação em Nova Odessa faz parte da turnê, que está ativa desde o último mês de dezembro, percorrendo cidades da América Latina. Foto:

Shelley, um dos grandes destaques deste trio, é reconhecido pelo trabalho junto ao Sonic Youth, que é referência no rock alternativo desde 1985. “A oportunidade de tocar com o Steve Shelley nos pegou de surpresa! Este é o nosso primeiro show do ano e estamos animados por começar tão bem”, celebra a baterista americanense Nathalia Motta Oliveira, do Derrota. Ela enfatiza que o Sonic Youth é uma das suas referências musicais, e que agora poderá tocar ao lado do ídolo. “O Steve tem essa coisa de baterista simplista e genial, que eu particularmente acho bem mais interessante. Tocar com um dos precursores do ‘noise’ é lindo, e me sinto honrada!”

O vocalista Laio Carvalho, do grupo local The 900, também comemora a escalação para abertura do show do Riviera Gaz. “Será um enorme prazer tocar com um baterista reconhecido, de uma geração que em particular sou muito fã desde adolescente. Confesso que não conheço muito sobre o Sonic Youth, mas fui muito fã de Forgotten Boys, desses que compram CDs e vão aos shows. Pelo que vi do trabalho que estão fazendo agora, o show será uma excelente oportunidade de ver a história do rock mundial de perto, imperdível!”, conclui.

ACONTECE: O Riviera Gaz toca nesta quinta (12) a partir das 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 25. O No Canto Bar fica na Avenida João Pessoa, 19, Centro. Informações pelo telefone 3476-4499.