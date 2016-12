Baterista do Sonic Youth toca em Nova Odessa

Foto: Divulgação

O baterista do grupo Sonic Youth, Steve Shelley, está em turnê pelo Brasil acompanhando a banda paulistana Riviera Gaz, e já tem passagem agendada pela região. Ele toca com o grupo brasileiro no No Canto Bar, em Nova Odessa, em 12 de janeiro. Os ingressos antecipados já estão à venda. A abertura do show ficará por conta das bandas Derrota, de Americana, e Travelling Wave, de Piracicaba.

Shelley consagrou-se junto ao Sonic Youth, referência no rock alternativo internacional. Ele toca no grupo novaiorquino desde 1985. Em 1992, o baterista fundou a gravadora independente Smells Like Records, que já produziu tanto discos do próprio Sonic Youth, como também da cantora norte-americana Cat Power e outros artistas reconhecidos no cenário. Shelly ainda já gravou com nomes como Tom Verlaine (Television), Richard Hell, Mike Watt. Em 2010, ele fundou o também selo independente Vampire Blues.

LEIA TAMBÉM: Projeto Guri anuncia novas vagas para 2017

Pere Ubu. No Brasil, o baterista norte-americano sobe ao palco acompanhado dos músicos Gustavo Riviera (vocal e guitarra) e Paulo Kishimoto (baixo, percussão e guitarra), ambos integrantes do grupo de rock nacional Forgotten Boys, que conquistou espaço na cena a partir dos anos 2000. O Riviera Gaz tem sua base também no rock, e traz repertório autoral registrado no EP “Pere Ubu”, que traz influências do rock anos 1990, glam e psychedelic folk. O projeto surgiu há dois anos, após Gustavo Riviera voltar ao Brasil do seu ano sabático em Paris, e tem quatro faixas registradas.

O Riviera Gaz tem realizado shows na América Latina desde o último dia 22 de dezembro, passando cidades da Argentina e Uruguai. A turnê brasileira começa em 6 de janeiro, em Porto Alegre, segue para Nova Odessa, no dia 12; São Paulo, no dia 13; e termina o giro brasileiro em Campinas, no dia 14 de janeiro.

Acontece. Steve Shelley toca com o Riviera Gaz no dia 12 de janeiro, a partir das 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 25. O No Canto Bar fica na Avenida João Pessoa, 19, Centro. Informações pelo telefone 3476-4499.

LEIA TAMBÉM: Charles Aznavour faz shows em SP e Rio em março de 2017