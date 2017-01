Banda traz o show do CD novo para Campinas

“O bom filho à casa torna”. E a banda Francisco El Hombre está de volta a Campinas, sua cidade natal, para realizar o primeiro grande show da programação da região neste sábado. O grupo, que mistura influências latinas com música brasileira, apresenta o repertório do seu mais novo trabalho, o disco “Soltasbruxa”, às 16h30 no Sesc (Serviço Social do Comércio). A entrada é gratuita.

“Soltasbruxa” foi lançado no segundo semestre do ano passado e fez com que a banda campineira consagrasse sua repercussão à nível nacional. Este é o primeiro álbum completo do grupo e conta com participações de Liniker e da banda Apanhador Só.

Outro destaque está no single “Calor da Rua”, carro-chefe do repertório autoral, que teve produção do músico paulistano Curumin. A capa do álbum é assinada pela designer americanense Amanda Paschoal. Foto: Rodrigo Gianesi / Divulgação

O grupo começou suas atividades em 2012, no distrito de Barão Geraldo, com os idealizadores Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte. Eles são naturais do México e cresceram viajando pelo mundo, radicando-se no fim da juventude em Campinas.

Hoje, seguem em turnê acompanhados por Juliana Strassacapa (vocal e percussão), Anderi Martinez Kozyre (guitarra) e Rafael Gomes da Silva (baixo e backing vocal).

Viagens

A sonoridade do grupo reflete as viagens realizadas pelos irmãos Piracés-Ugarte, trazendo ao público brasileiro influências latinas.

Os irmãos batizam sua sonoridade como “Pachanga Folk”, o que deu origem ao título do primeiro EP da banda, “La Pachanga” (2015). A discografia ainda completa-se com o EP “Nudez” (2013).

O nome do grupo, Francisco, el Hombre é inspirado em lendário personagem da cultura colombiana, que saía pelas ruas tocando um acordeão, imortalizado na obra “Cem Anos de Solidão” de Gabriel Garcia Marques.

Após mais de 200 apresentações, realizadas no Brasil e também em Cuba, Argentina, Uruguai, e Chile, a banda segue em turnê pelo mundo em 2017, apresentando aos fãs o novo repertório. O show de “Soltasbruxa” foi eleito um dos melhores do ano passado pelo “Guia Folha de São Paulo”.

Acontece: Francisco El Hombre apresenta o álbum “Soltasbruxa” neste sábado, às 16h30. A entrada é gratuita. O Sesc Campinas fica na Rua Dom José 1º, 270, Bonfim. Informações pelo telefone 3737-1515.