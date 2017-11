Banda T.H.D prepara estreia em disco e tenta fazer música cristã moderna

O cenário de música cristã vem rompendo os laços tradicionais e aparece no mercado com roupagem cada vez mais atualizada, atraindo também fãs de “fora” da Igreja. Esse é o caso da Banda T.H.D, com músicos de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que vem se destacando no cenário nacional. O grupo, que surgiu a partir de um “chamado de Deus”, trabalha na divulgação do EP recém-lançado e celebra a conquista do primeiro lugar no Festival Maranatha, realizado em Limeira no último mês, com bandas do mesmo gênero. A música responsável pela vitória foi “Descansar”, cujo videoclipe já está disponível no Youtube. Em entrevista ao LIBERAL, os músicos falaram sobre a carreira e as dificuldades do cenário.

O nome T.H.D é a abreviação de “The Heaven’s Door”, que em tradução do inglês ao português significa “a porta do céu”. A banda tem apenas um ano de atuação e é integrada por músicos de diversas faixas etárias e profissões. São eles: Rafinha Azanha, 26 anos (voz e violão); Ocimar Barban, 51 (guitarra); Gustavo Dragone, 22 (bateria); Maurício Pantano, 48 (teclados) e Adriano Rosa, 23 (baixo).

A criação do grupo ocorreu na Igreja. “Espiritualmente, sempre me senti mais confortável em tocar música cristã. Então, parte da minha vida esteve e está ligada à Igreja, e foi lá que tive o prazer de conhecer o Rafinha”, lembra Pantano. Ele conta que, em uma das missas da Paróquia São Francisco de Assis, foi despertada a vontade e alegria dos músicos de evangelizar por meio da música. “’Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram ‘chamados’ de acordo com o seu propósito’, como está em Romanos 8:28. Tínhamos aí um propósito de servi-lo”.