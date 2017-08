Banda Sugar Kane faz show na região

Considerada uma das bandas mais importantes e influentes do cenário independente brasileiro, a Suga Kane celebra 20 anos de atividades em 2017 com uma turnê comemorativa que passa por Campinas neste sábado. O grupo se apresenta no Bar do Zé, em Barão Geraldo, e deve tocar os maiores sucessos das duas décadas de hardcore. A abertura do show fica por conta da banda americanense Hurry Up.

A Sugar Kane volta aos palcos após um hiato de cerca de dois anos. A turnê comemorativa já passou por várias cidades do Brasil, presenteando os fãs com canções dos sete álbuns de estúdio do grupo. O primeiro show da turnê foi realizado em julho, no Hangar 110, em São Paulo. De lá, estão previstas mais 30 apresentações, inclusive contando com uma parada em Curitiba, terra natal do grupo, para a gravação de um DVD em parceira com Derick Borba e o projeto “Gravando Bandas”. Foto: Divulgação

“Decidimos parar as atividades não porque a gente não se gosta mais ou qualquer problema desse tipo, foi simplesmente porque cada um foi focando em outros projetos e não sentimos a necessidade do Sugar Kane ser full-time em nossas vidas”, explicou Alexandre Capilé, vocalista e guitarrista. Formada em 2007, a formação atual da Sugar Kane conta com Capilé (voz/guitarra), André Dea (bateria), Rick Mastria (guitarra) e Igor Moderno (baixo).