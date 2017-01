Banda Rivotrio faz tributo ao Capital Inicial

A banda brasiliense Capital Inicial está em atividade desde 1982. O grupo surgiu a partir da separação da banda Aborto Elétrico, que também originou o Legião Urbana. Desde então, a Capital Inicial é uma das mais importantes da história do rock nacional.

Liderada por Dinho Ouro Preto, já emplacou hits como “À Sua Maneira”, “Não Olhe Pra Trás”, “Fátima”, “Natasha”, “Fogo”, entre muitas outras.

O cantor barbarense Julio Nascimento não é só fã da banda Capital Inicial, como também lidera a Banda Rivotrio, que presta tributo aos brasilienses. Foto: Divulgação

“Começamos a tocar as faixas deles há um ano e meio, porque o pessoal passou a comentar que eu sou parecido com o Dinho. Eu gosto bastante, e admiro muito ele, tanto é que já nos conhecemos e foi uma experiência sensacional! Ele é muito simpático, é tudo aquilo que ele demonstra no palco”, contou o cover ao LIBERAL.

Nascimento e os amigos Jaime Azzi (bateria), Fabrício Gilberto (baixo) e Val Avansini (guitarra) tocam neste sábado (28) com a Banda Rivotrio no programa “Banquinho e Violão”, da rádio VOCÊ (AM 580).

Eles apresentam não só sucessos da Capital Inicial, mas também faixas do pop rock nacional dos anos 1980 e 1990.

A banda está em atividade desde 2014 e se apresentará pela primeira vez no programa radiofônico. “Nós nos juntamos para tocar na inauguração do bar de um amigo e bastante gente começou a nos convidar para tocar em outros lugares”, lembra o vocalista.

Remédio

E por que o nome Rivotrio? “Antes nós éramos um trio, por isso um amigo sugeriu este nome e ficou. Mas nós viemos para levantar o público, e não para deixar ninguém calmo, como o remédio”.