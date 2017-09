Banda pop Voltare, de Rio Claro, toca em Americana neste sábado

A banda Voltare, de Rio Claro, traz para Americana neste sábado (2), a partir das 22h, sua mistura de rock e música eletrônica inspirada no pop dos anos 1980, num show na Heaven Lounge Bar, na Rua 12 de Novembro. A banda, que completa nove anos de formação em 2017, vai apresentar canções conhecidas pelos fãs e composições novas, que fazem parte do próximo álbum do grupo, chamado “O Sol Já Vem”. “Vamos tocar as músicas que o pessoal mais conhece do nosso trabalho anterior e, também, uma canção do álbum novo, ‘O Sol Já Vem’, que está para sair nos próximos meses”, contou Davi Selingardi, vocalista da Voltare. A ideia é lançar o disco, de mesmo nome, em janeiro. “Ele já está gravado, mas até o lançamento, vamos soltando alguns singles. ‘O Sol Já Vem’ é o primeiro, depois em novembro lançamos outro, preparando o pessoal para o disco novo”. Foto: Kronemberger-Divulgação

Além de Selingardi (vocal e sampler), a Voltare é formada pelos músicos Raphael Borin (guitarra) e Neandro Bovo (bateria). Essa é a terceira vez a banda se apresenta no local. Segundo o vocalista, o álbum “O Sol Já Vem” traz letras que ressaltam mensagens positivas e motivacionais. Na sonoridade, riffs da guitarra e grooves da bateria agregam-se aos elementos da música eletrônica possibilitando a construção de um novo jeito de fazer rock.

“A gente é uma banda de rock, mas temos um pé na música brasileira, nas canções que remetem ao rock e a poesia do Brasil dos anos 1980. Além disso, a gente também é dessa geração que curte música eletrônica, então, podemos dizer que nosso som faz uma mistura de rock com a música eletrônica, mas com a poesia da música dos anos 80”, ressaltou Selingardi.