Os Mutantes volta a SP para show único em festival

Fundamental para a criação do movimento musical hoje chamado de psicodelia brasileira, a banda Mutantes é a principal atração do 3 Olhos Music Festival, realizado neste sábado (25), no Tropical Butantã.

De certa forma, as atrações que estão escaladas para a primeira edição do festival têm, em seu embrião, as invencionices que se ouvia desde 1969, quando os irmãos Dias (Sergio e Arnaldo) e Rita Lee soltaram seu primeiro LP. Integram a escalação, com shows a partir das 14h, a banda Bike, cujo segundo disco, Em Busca da Viagem Eterna, é uma viagem espacial por guitarras derretidas, a força cigana do Grand Bazar, o reggae good vibes do Dada Yute e as guitarras enérgicas e os vocais agudos da Cartoon.

Talvez seja a idade, contudo, algo importante para esse choque de Sergio Dias com o mundo ao redor. Alguém como Dias, que surgiu no final da década de 1960, enquanto o Brasil vivia um período de ditadura militar. Sujeito que manteve na ativa com os Mutantes pelos duros anos 1980, mesmo período no qual Estados Unidos e União Soviética se confrontavam às escondidas na Guerra Fria. Sergio Dias viu o mundo mudar uma porção de vezes. E, hoje, não se conforma com aquele senhor de topete amarelo sentado no Salão Oval da Casa Branca.