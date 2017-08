Banda New Vinil divulga músicas próprias

A banda New Vinil se apresenta neste sábado, a partir das 11h, no programa Banquinho & Violão, da Rádio VOCÊ (AM 580). Com uma sonoridade que remete ao rock brasileiro dos anos 1980, o grupo vai apresentar as canções autorais, que fazem parte do primeiro disco da banda, além de grandes sucessos do pop e rock nacional.

“Temos um CD gravado com 10 músicas próprias, que foram compostas pela própria banda e esse é o trabalho que vamos divulgar no programa”, comentou o guitarrista Valdir Avansini. “O Maurício Trevizan, por exemplo fez as letras, enquanto eu fiz os arranjos e a produção. Chegamos num resultado bem bacana e que nós gostamos muito”, ressaltou o músico.

Foto: Divulgação

A banda se uniu há dois anos, após a gravação do disco e de videoclipes das músicas de trabalho, começou o trabalho de divulgação. A inspiração é o rock oitentista, mas com uma pegada moderna.