Banda lança 2º álbum com nova formação

Foto: Felipe Vieira - Divulgação

O grupo carioca Medulla, que já acumula mais de uma década de atividade no cenário de rock nacional, decidiu radicar-se em São Paulo e escalou um americanense para a nova formação do grupo. O baixista local Tuti AC integra agora o grupo formado pelos irmãos e vocalistas Keops e Raony, junto também ao guitarrista Alex Vinicius. Este ano, eles lançaram o álbum “Deus e o Átomo”, o segundo álbum da banda.

“Deus e o Átomo” chegou às lojas e plataformas digitais pelo selo HBB (Heart Bleed Blue). O disco é o segundo completo do Medulla, sendo o primeiro “O Fim da Trégua” (2006). Além deles, o grupo acumula quatro EPs: “Akira”, de 2008, “Talking The Machine” (2009), e “Capital Erótico” (2010), e “O Homem Bom” (2013). “Eu era o produtor e já estava muito conectado a banda. Quando o Rodrigo Maria de Jesus [ex-baixista] disse que ia sair, ele me ligou, ‘trocamos uma ideia’ e ele disse que gostaria que fosse eu o baixista novo. Fiquei muito feliz com o convite, o Ro sempre foi uma inspiração para mim e o Medulla sempre foi uma das minhas bandas favoritas”, lembra Tuti sobre a saída do antigo membro em março deste ano.

O novo disco também contou com a colaboração de dois membros da banda Supercombo: Pedro Ramos, o Toledo, que assina a produção, e Leonardo Ramos, que junto a Fernando Martinez cuidou da mixagem e masterização. As gravações ocorrerão em estúdios da capital paulista e ainda tiveram a participação de Pedro Vaz nos teclados. São 13 faixas no novo trabalho, sendo os destaques as faixas que têm participações especiais. O rapper Síntese assina e declama a abertura “70X7”; o também rapper Marcelo D2 participa de “Faça Você Mesmo”; o guitarrista Martin, que acompanha a cantora Pitty e também participou do duo Agridoce, colabora em “Abraço”; outro rapper, Edgar, aparece em “Z”; representando o rap feminino, a cantora Helena D’Troia canta em “Separação”; e o encerramento fica por conta do cantor Teco Martins, que lidera o Sala Espacial e Rancore, em “Prosseguir”.

Sampa. Tuti enfatiza ainda a importância da mudança do grupo para São Paulo, que está relacionada à possibilidade de poder arriscar mais. “Aqui você consegue sair fácil para qualquer lugar do Brasil, consegue trabalhar sua arte de uma maneira mais sólida. O mundo olha pra São Paulo, a cidade é cheia de cultura, diferente de vários lugares do Brasil que as pessoas, às vezes, não se permitem arriscar”, observa Tuti.