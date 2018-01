Banda homenageia Queen em show em Campinas

Foto: Divulgação

A banda Classical Queen retoma sua agenda de homenagens à banda inglesa este ano com apresentação nesta quinta-feira no Teatro Iguatemi, em Campinas. O show ocorre às 21h, com repertório baseado em sucessos do grupo que marcou a história do rock, com a mistura de elementos da música clássica, pop e outros gêneros.

A união dos músicos Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon resultou em “hinos” da música, como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are The Champions” e “I Want to Break Free”, que continuam vivos entre os fãs do mundo todo. No palco, os brasileiros Antonio Lobato (vocal, piano e violão), Fernando Gamba (guitarra e backing vocal), Júlio Abrileri (baixo e backing vocal) e Anderson Macedo (bateria e backing vocal) apresentam esta obra com fidelidade à versão original.

O Classical Queen foi a primeira banda cover do Brasil a entrar no site oficial do Queen. O grupo foi criado em setembro de 2004, e já soma mais de 500 shows, utilizando figurinos e instrumentos que remetem aos dos integrantes originais.