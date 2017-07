Banda brasiliense toca hoje em Nova Odessa

Foto: Thaís Mallon_Divulgação

A banda brasiliense Trampa está em turnê pelo Brasil para divulgar seu mais recente trabalho, “Viva La Evolución”, lançado no ano passado. Neste roteiro, o grupo incluiu a passagem por Nova Odessa, que ocorre neste sábado, a partir das 22h. O show no NoCanto Bar ainda contará com a presença das bandas Alarmes, Alaska e Ceano.

“Viva La Evolución!” foi produzido por Diego Marx, e é o terceiro disco do grupo autoral. A gravação inclui dez faixas, que abordam diferentes mazelas e críticas à sociedade e às relações de poder. Além deste trabalho, a banda tem em sua discografia os álbuns “Causa e Efeito”, e “Te Presenteio com a Fúria”, e o DVD “Trampa Sinfônica”.

Integram o grupo os músicos André Noblat (vocal), Pedrinho “Bap” Cardoso (baixo), Rafael Maranhão (guitarra), Arnoldo Ravizzini (bateria) e Rodrigo Vegetal (guitarra). Com mais de uma década de trajetória, o grupo acumula participações em festivais como o South by Southwest (SXSW), nos Estados Unidos; no “Indie Week”, no Canadá; e nos nacionais DoSol, Porão do Rock, Grito Rock, Rolla Pedra, Tendencies Rock Festival, Festival de Inverno de Garanhuns, entre outros.