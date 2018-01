Atrações da Festa do Peão de Hortolândia são divulgadas

A organização da Festa do Peão de Hortolândia divulgou as atrações do evento deste ano, que ocorre entre os próximos dias 18 e 27 de maio, por meio de seu site oficial . O recinto da festa será montado na Avenida da Emancipação, no Jardim Santa Clara.

O LIBERAL questionou se haverá apoio do poder público no evento deste ano, e a assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia confirma que haverá apoio “a exemplo do que foi feito em 2017. A medida faz parte do projeto de governo do prefeito Angelo Perugini (PDT), que incentiva a realização de festas populares no município, garantindo entretenimento e lazer às famílias. A partir do próximo mês, representantes da Prefeitura e da empresa organizadora do evento iniciam as reuniões para preparação da festa”, enfatizaram em nota oficial.