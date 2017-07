Arismar do Espírito Santo faz show no Sesc Campinas nesta quinta

O multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo traz sua bagagem musical acumulada em décadas de atividades pelos palcos do Brasil ao Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas. O show ocorre nesta quinta-feira (6), no teatro da entidade, às 20h30. O repertório será baseado em seu mais recente trabalho, “Flor de Sal”, lançado este ano, e em sucessos da carreira.

Arismar começou a sua trajetória como músico profissional na década de 1970, quando tocava na famosa casa de jazz paulistana Baiuca. Ainda neste período, ele participou de shows e gravações de grandes artistas da cena nacional, como Hermeto Pascoal, Toninho Horta, César Camargo Mariano, Sebastião Tapajós, entre outros.

Foto: Divulgação

Seu modo original de interpretar obras no contrabaixo o fez lançar o primeiro disco solo em 1993, homônimo, que foi relançado em 2003, na ocasião da comemoração dos dez anos do trabalho. Mas o músico ainda acumula experiência na guitarra, violão, piano e bateria. O artista foi contemplado com o Prêmio Sharp de Música e eleito um dos dez melhores guitarristas do Brasil pela revista especializada Guitar Player.