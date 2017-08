Ariana Grande cancela apresentação no Vietnã por questões de saúde

Nesta quarta-feira, 23, Ariana Grande iria se apresentar na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, mas o show foi cancelado devido a problemas de saúde da cantora. A notícia foi dada pela própria artista em seu Stories do Instagram.

“Meus fãs do Vietnã, me desculpem, do fundo do meu coração, mas eu realmente estou com alguns problemas de saúde no momento. Eu vim até o Vietnã, estava muito animada para o show, mas meu médico não me permitiu fazer a apresentação hoje à noite. Eu sinto muito, muito. Não há nada que eu odeie mais do que fazer isso, mas prometo que vou compensar para vocês no futuro. Eu amo vocês e obrigada por entenderem”, escreveu a cantora, que não deu mais detalhes sobre qual é o seu problema de saúde.

O próximo show da turnê “Dangerous Woman” está marcado para sábado, dia 26, em Pequim, China. Não se sabe, porém, se Ariana Grande fará a apresentação.