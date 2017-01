Após abrir show do Garbage, BBGG toca em Campinas

O quarteto paulistano BBGG tem se destacado no cenário nacional com seu repertório punk e garage rock. Além disso, o grupo tem aberto portas para mulheres no rock, uma vez que, de quatro integrantes, três são mulheres. A banda toca nesta quinta-feira no Bar do Zé, em Campinas, a partir das 22h. Foto: Divulgação

BBGG, sigla para o nome brincalhão “Bebe Gigante”, é formado pelos paulistanos Mairena (bateria) e Dani Buarque (vocal e guitarra), e pelas “gringas” radicadas no Brasil Ale Labelle (vocal e guitarra), dos Estados Unidos, e Joan Bedin (baixo), da Alemanha. Com apenas quatro singles lançados na internet, a banda está em atividade desde de 2014 e já foi escalada para abrir o show do Garbage no Circo Voador, no Rio de Janeiro, há um mês, e receberam elogios da própria vocalista Shirley Manson durante a apresentação. Também já tiveram na plateia de seus shows os britânicos do Alt-J, que também não pouparam boas críticas ao quarteto.

A banda ainda foi escalada para participar da coletânea “O Pulso Ainda Pulsa”, em tributo aos Titãs, onde regravou o hit “Comida” em versão subvertida, e foi uma das vencedoras do concurso Original’s Studio, organizado pela marca Levi’s, ambos no ano passado. Também foi escalada para tocar no festival 53HC Fest, ao lado de nomes como Sepultura, Plebe Rude e Camisa de Vênus.

ACONTECE: BBGG toca nesta quinta-feira, a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 13. O Bar do Zé fica na Avenida José Barbosa de Oliveira, 1.325, Barão Geraldo. Informações pelo telefone 3289-3159.