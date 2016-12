Para lançar seu quatro disco, a cantora campineira Ana Salvagni não só contou com colaboração dos fãs, que viabilizaram o álbum pela campanha de financiamento coletivo do Crowdfunding, mas também com a participação do violonista Eduardo Lobo. Em “Canção do Amor Distante”, o músico assina os arranjos e a direção musical. O trabalho será distribuído pelo selo Tratore e já pode ser conferido no Spotify e iTunes. Foto: Isabela Senatore

Além de cantora, Ana é regente graduada pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e poeta. Começou a cantar em 1994 junto ao Trio Bem Temperado. Hoje, mantém a carreira solo musical e na literatura em paralelo ao trabalho como regente dos corais Açucena, Avis Rara e Da Quinta, todos de Campinas. Também tem se apresentado em espetáculos ao lado do violeiro Paulo Freite e em duo com Eduardo Lobo.

Lobo, por sua vez, é guitarrista e violonista, doutorando em música pela Unicamp, e professor no curso de Licenciatura em Música da Faculdade Nazarena do Brasil. Atuou no grupo Quatro a Zero, que conquistou o 7º Prêmio Visa de Música Instrumental Brasileira em 2004. Atualmente, Lobo concilia as áreas de pesquisa, docência e artística. Este ano ele também lançou também o CD “Viajante”, junto com o pianista Rafael dos Santos. Inspirado na obra de Radamés Gnattali, o CD foi gravado em com o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas e patrocínio do FICC (Fundo de Investimentos Culturais de Campinas). Foto: Isabela Senatore

No repertório de “Canção do Amor Distante” estão faixas como “Canção 1”(Zeca Baleiro e Hilda Hilst), “Punhal” (Guinga e Paulo César Pinehrio), “Contrato de Separação” (Dominguinhos e Anastácia), “Entrudo” (Carlos Lyra e Ruy Guerra), “Chora Coração” (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), entre outras que têm em comum o tema amor ausente, que é universal e atemporal. “O projeto nasceu da vontade de interpretar canções com maior densidade, tanto no texto quanto na música, mas, ao mesmo tempo, buscamos estilos que fogem do caráter nostálgico que normalmente marca as canções com este tema”, explica Ana.