Americanenses se apresentam hoje na Festa do Peão de Barretos

A dupla americanense Yan Matheus & Yago sobe ao palco da 62ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, um dos maiores eventos sertanejos do Brasil, nesta sexta-feira, a partir das 20h. Ao LIBERAL, os irmãos comentaram a alegria de fazer parte da programação e da possibilidade de mostrar o seu trabalho. “Para a gente, é muito importante se apresentar em Barretos, que é o maior festival sertanejo do Brasil. Serve como uma vitrine para a gente mostrar nosso trabalho”, disse Yan, de 18 anos.

Essa é a segunda vez que a dupla, formada em 2010, se apresenta em Barretos. “No ano passado, nos apresentamos num horário meio ruim, de madrugada, mas acho que o pessoal gostou. Tanto que fomos convidados para tocar de novo, dessa vez num horário bem melhor”, comentou. O show desta sexta-feira acontece no Palco Caravelas da Cultura, no Parque do Peão “Mussa Calil Neto”.

Foto: Divulgação

Os irmãos Yan Matheus de Moura Machado e Yago Felipe de Moura Machado, formaram a dupla Yan Matheus & Yago há sete anos e já possuem dois discos gravados. Atualmente, Yan é estudante de Canto Popular da Unicamp (Universidade de Campinas) e divide o tempo entre os estudos e a música. Recentemente, os irmãos gravaram o videoclipe de “Esperando Você Voltar”, música que conta com a parceria com a cantora colombiana Lula Lor.