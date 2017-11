Alunos da Escola de Música tocam no Teatro Municipal

Foto: Prefeitura Municipal de Americana.JPG

Mais de 100 estudantes de música se apresentam nesta quarta-feira na 20ª Mostra Anual de Alunos da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, de Americana. O evento ocorre a partir das 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com entrada gratuita. Os estudantes interpretam repertório baseado na música erudita e na música popular brasileira, com obras que seguem a temática do Dia da Consciência Negra.

O subsecretário de Cultura e coordenador da Escola de Música de Americana, Valterci Martins de Moura, o Hulkinho, explica que a Mostra Anual reúne os principais grupos da instituição, como a orquestra e banda de alunos, grupos de cordas, corais, entre outros. E, no decorrer do ano, são realizadas as audições individuais. Ele observa que o evento tem como objetivo principal proporcionar aos estudantes a experiência de subir ao palco e apresentar-se “sem medo” do público, e até mesmo preparar os músicos para não haver intimidações durante avaliações práticas, como ocorre nos vestibulares e concursos de Música.

“A Mostra Anual tem um aspecto artístico-pedagógico bastante importante. Nesta situação, o aluno já está preparado para fazer apresentações ao público geral. Então, ele tem a oportunidade de experimentar uma acústica diferente, em um local diferente. E como é uma experiência artístico-pedagógica, o professor acompanha a apresentação, às vezes toca junto também, para incentivá-los”, completa Hulkinho sobre a importância do evento para os alunos.