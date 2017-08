Adriana Sanchez apresenta tributo a Luiz Gonzaga no Sesi Amoreiras

A cantora e sanfoneira Adriana Sanchez vem de São Paulo a Campinas para apresentar o show “Salve Lua – Tributo a Luiz Gonzaga”. O show ocorre nesta sexta-feira (4), com entrada gratuita, no Sesi (Serviço Social da Indústria) Amoreiras. A apresentação está marcada para as 20h, e os ingressos já podem ser reservados pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi. As entradas remanescentes serão liberadas na bilheteria uma hora antes do espetáculo.

No show, viabilizado pelo Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), Adriana faz releituras dos clássicos do “rei do baião”, acrescentando ao repertório suas influências musicais e personalidade. Nas apresentações, ela utiliza elementos como pedais e loops nas sanfonas, além de acrescentar batidas eletrônicas e samplers. A ideia do projeto surgiu em 2011, ano que antecedeu o centenário do nascimento de Luiz Gonzaga.

Não deverão faltar faixas como “Baião”, “Qui Nem Jiló”, “Assum Preto” e “Último Pau de Arara”, além do clássico “Asa Branca”. “A proposta era fazer arranjos que me traduzissem também. Gonzaga é nordestino e eu sou paulista, então queria dar meu olhar destas canções sem descaracterizá-las. O caminho mais simples seria cair no forró, mas buscamos sair do óbvio e mostrar um ‘Gonzagão’ além do forró, que traz também a urbanidade e outro sotaque. Acho a poesia e a sonoridade de ‘Gonzagão’ muito atuais”, define Adriana.