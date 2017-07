‘Abba Majestat’ volta ao Teatro Iguatemi Campinas nesta sexta-feira

O espetáculo “Abba Majestat” está de volta ao Teatro Iguatemi Campinas nesta sexta-feira (7), às 21h. O tributo ao lendário grupo pop sueco promete transportar o público em uma viagem musical aos anos 1970.

A banda é formada pelos cantores Manuela Perez (Agnetha Fältskog), Meg Melo (Anni-Frid “Frida” Lyngstad), João Said (Benny Andersson) e Daniel Costa (Björn Ulvaeus). No repertório, estão sucessos como “Dancing Queen”, “Mama Mia”, “Chiquitita”, “Waterloo”, “I Have a Dream”, entre outros, interpretados com banda ao vivo.

O Abba ganhou popularidade ao empregar em suas canções ritmos animados, com letras objetivas no final dos anos 1970. As gravações logo tiveram um impacto comercial, fato que levou o grupo a se tornar a banda mais bem-sucedidas da gravadora Universal Music Group e a que mais vendeu discos durante a segunda metade da década de 1970.