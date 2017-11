Anitta e J Balvin lançam o clipe do single ‘Downtown’

Cumprindo o calendário do projeto#CheckMate, que prometeu um novo videoclipe por mês, Anitta lançou nesta segunda-feira, 20, o vídeo oficial da música Downtown, gravado em Nova York.

O single é cantado em espanhol e tem participação do colombiano J Balvin.

Este é o terceiro vídeo do projeto, que já conta com Will I See You, produzida por Poo Bear, e Is That For Me, em parceria com o DJ Alesso.