5 Seconds of Summer toca este mês em SP

Formada em 2011 por Luke Hemmings (vocal e guitarra), Michael Clifford (vocal e guitarra), Ashton Irwin (vocais e bateria) e Calum Hood (voz e baixo), a banda nasceu na cidade de Sydney, Austrália. Em seis anos de carreira o 5 Seconds of Summer lançou dois álbuns de estúdio – “5 Seconds of Summer” (2014) e “Sounds Good Feels Good” (2015) – e o Ao Vivo “LiveSOS” (2015), que inclui sucessos como “She Looks So Perfect”, “Amnesia” e “Good Girls”.

No último dia 6 de setembro, a banda se apresentou no Jockey Club de Lima, Peru, com ingressos esgotados. Antes dos shows no Brasil, o grupo também percorreu Santiago, no Chilo, e toca neste domingo em Buenos Aires, na Argentina.

A banda pop 5 Seconds of Summer, da Austrália, está em turnê pela América do Sul pela primeira vez e na próxima semana se apresenta em São Paulo, no dia 14 de setembro, no Espaço das Américas. Os ingressos estão à venda pelo site www.ingressorapido.com.br.

Com as turnês “Rock Out With Your Socks Out Tour” (2015) e “Sounds Live Feels Live Tour” (2016) o grupo fez shows em quatro continentes para um público de mais de 1,7 milhões de fãs. A banda ainda recebeu prêmios como o American Music Awards e o People’s Choice. O grupo vendeu cerca de cinco milhões de álbuns e 10 milhões de faixas single e, atualmente, estão produzindo o terceiro álbum.

Biografia

LEIA TAMBÉM: Maestro Carlos Lima volta a Americana nesta terça

Os músicos foram unidos pelo amor ao punk rock e o desejo de entrar para o mundo da música pop. O primeiro show foi no final de 2011, quando se apresentaram para 12 pessoas em um hotel de Sydney, Austrália, cidade natal da banda. Três anos mais tarde, eles estavam tocando no Forum em Los Angeles, onde se apresentaram para 25 mil fãs em duas noites de ingressos esgotados.

O álbum de estréia do 5 Seconds of Summer chegou ao número 1 da Billboard 200, em 1º de julho de 2014, e superou as listas do iTunes em 76 países. Desde então, vendeu mais de três milhões de unidades em todo o mundo – sendo 650 mil álbuns e mais de 5 milhões de faixas únicas vendidas apenas nos EUA. Em dezembro de 2014, o 5 Seconds of Summer lançou o álbum ao vivo LiveSOS com 15 faixas, incluindo os sucessos “She Looks So Perfect”, “Amnesia” e “Good Girls”.