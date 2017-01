13 anos após coma, vocalista do LS Jack retorna aos palcos

O cantor Marcus Menna, conhecido por ser vocalista do LS Jack, banda que fez sucesso no início dos anos 2000, vai voltar aos palcos após quase 13 anos de afastamento. Em 2004, o cantor passou por complicações após um procedimento de lipoaspiração, que o deixou em coma, e também com algumas sequelas na fala e nos movimentos.

“Começando 2017 com o pé direito! Uma vibe maravilhosa, tocando os clássicos do LS Jack!”, publicou o cantor em sua página no Facebook.

O show será realizado no Food Park Carioca, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 14, às 19 horas, e a entrada é gratuita. Para entrar no clima, Marcus publicou vídeos em sua página no Facebook mostrando os ensaios para o show, e recebeu diversos elogios e mensagens de apoio de seus fãs.