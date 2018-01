Música de Nego do Borel e Maluma entra na lista das mais vendidas dos EUA

Após quase quatro anos, o Brasil voltou a ter um artista na lista de cem músicas mais vendidas da Billboard. Nego do Borel entrou para a seleta lista com seu hit Corazón, em parceria com o colombiano Maluma.

A música é uma versão em espanhol de Você Partiu Meu Coração, do cantor carioca em parceria com Wesley Safadão e Anitta. Lançado em dezembro de 2017, o hit apareceu esta semana na 92ª posição da lista.

Em 2012, Michel Teló alçou sua Ai Se Eu Te Pego ao 81° lugar, ao passo que Claudia Leitte chegou à 14º posição, em 2014, com We Are One (Ole Ola), parceria com Pitbull e Jennifer Lopez que foi a música oficial da Copa do Mundo daquele ano. Já Sergio Mendes chegou a figurar em 4º lugar na década de 1980 com Never Gonna Let Me Go.