Museu Dinâmico de Campinas oferece curso gratuito de Astronomia e Astrofísica

Foto: Divulgação

Planetas, satélites, estrelas, nebulosas e outros corpos celestes que povoam a imaginação são temas do curso “Fundamentos de Astronomia e Astrofísica”, que será ministrado pelo físico Júlio Penereiro no Museu Dinâmico de Ciências de Campinas.

As aulas acontecem de 16 a 27 neste mês, em dois módulos independentes com 50 vagas cada um. As inscrições já estão abertas e a participação é gratuita. Os interessados devem se inscrever pelo telefone (19) 3252.2598.

A ideia é proporcionar o desenvolvimento de conceitos astronômicos e o embasamento necessário para entender o universo. No conteúdo, as diferenças dos corpos celestes, as leis presentes nos fenômenos (tipos de movimentos dos astros, eclipses, conjunções, emissões de energias, dentre outros) e o uso de equipamentos ópticos (binóculos, telescópios refratores e refletores, fotografias astronômicas, fotometria e espectroscopia).

Além do curso, o Museu Dinâmico mantém exposições que despertam a curiosidade pelos fenômenos naturais e permitem compreender conceitos e processos científicos de forma lúdica e prazerosa. Na cúpula de seis metros de diâmetro do Planetário, os visitantes podem conferir o céu de qualquer parte do mundo, observando mais de 60 constelações e três mil estrelas.

O palestrante

O físico Júlio Penereiro atua no Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini. Ele é professor da PUC Campinas (Pontifícia Universidade Católica) e ministra aulas em cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências exatas do Ceatec/PUC Campinas.

O profissional é graduado em Física pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), com mestrado e doutorado em Astronomia pela USP (Universidade de São Paulo) e pós-doutorado em Física de Partículas pela Unicamp. Tem experiência na área de Física Básica e Experimental, Astronomia e Astrofísica e Meio Ambiente. Trabalha com temas relacionados ao ensino de ciências, com ênfase na Física Básica, Matemática e na Astronomia.

Serviço – Curso Fundamentos de Astronomia e Astrofísica

Quando? Janeiro/2017

1ª parte: 16 a 20 – Módulo – I

2ª parte: 23 a 27 – Módulo – II

Horário: 19h às 21h

Público alvo: idade mínima 15 anos. Instrução mínima: Ensino Fundamental.

Local: Auditório do Museu Dinâmico de Ciências de Campinas (Av. Heitor Penteado, s/n. Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), portão 5

Inscrições pelo telefone (19) 3252.2598. Estão abertas e podem ser feitas até completar 50 vagas. / O curso é gratuito.

Funcionamento do Museu Dinâmico: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, com agendamento de grupos escolares. Aos sábados e domingos, das 14h às 17h. Sessões públicas do Planetário aos domingos, às 16h, com venda de ingressos a partir das 15h30. Valor: R$ 8 e R$ 4.

Entrada gratuita para escolas da rede municipal de Campinas e entidades filantrópicas.