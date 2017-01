Museu da Imigração abre inscrições para oficinas gratuitas

O Museu da Imigração de Santa Bárbara d´Oeste abriu nesta quinta-feira (12) as inscrições para as oficinas gratuitas de desenho artístico, unhas artísticas, cartum e pintura em óleo sobre tela. As aulas iniciarão na segunda semana de fevereiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de fevereiro no Museu da Imigração, localizado na Rua João Lino, nº 371, no Centro. O espaço cultural funciona de terça-feira a sábado, das 8 às 14 horas.

Confira as oficinas, os dias e horários

Desenho Artístico (professor Rodrigo Geraldo)

Terças-feiras: das 9h às 11h

Inscrições: acima de 10 anos (20 vagas)

Unhas Artísticas (professora Cris Caetano)

Quintas-feiras: das 9h30 às 11h30

Inscrições: acima de 13 anos (40 vagas)

Cartum (professor Rodrigo Geraldo)

Sextas-feiras: das 9h às 11h

Inscrições: acima de 10 anos (20 vagas)

Pintura em óleo sobre tela (professora Elisabete Padovezi)

Sextas-feiras: das 12h às 14h

Inscrições: acima de 13 anos (15 vagas)