Mulher é proibida de amamentar em museu com várias imagens de seios nus

Uma mãe foi impedida de amamentar o filho no museu Victoria & Albert, em Londres. O caso foi registrado pela própria mulher em sua conta no Twitter.

Depois de ser repreendida por uma funcionária, que a ordenou que cobrisse os seios, a mulher passou a reparar em uma grande ironia: o local é repleto de obras que mostram peitos nus (e outras partes íntimas) de homens e mulheres.

“Mostrei meu mamilo por um nanossegundo enquanto amamentava e me pediram para cobri-lo no pátio do museu Victoria & Albert. Estou perplexa”, escreveu a visitante do museu.