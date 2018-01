Mulher de Shaolin presta homenagem no aniversário de morte do marido

Ela também agradeceu pelos filhos que teve com o humorista: Lucas e Gabriela Veloso. O jovem é ator e atualmente compõe o elenco do humorístico Os Trapalhões, da Globo.

Laudiceia e Francisco(nome verdadeiro de Shaolin) foram casados por 21 anos. “‘Até breve’ significa que sempre estaremos juntos, mesmo que não nos vejamos, falemos ou toquemos fisicamente, mas juntos no pensamento, na oração e no coração”, escreveu Laudiceia em seu Instagram.

Laudiceia Veloso, a viúva de Shaolin, prestou homenagem ao marido nas redes sociais. Neste domingo, 14, completaram-se dois anos da morte do humorista e na próxima quinta-feira, 18, terão se passado sete anos do acidente que o deixou acamado por cinco anos.

“Hoje não é um dia de tristeza, é só mais um dia em que recordaremos muitas alegrias, muitos shows e muitas histórias sobre a nossa vida e histórias sobre tantos amigos que nos acompanharam durante a sua passagem neste mundo. Então… ‘Sorria, Shaolin é só alegria!'”, finalizou.

Acidente

Shaolin morreu no dia 14 de janeiro de 2016, em Campina Grande (PB), após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O humorista sofreu um acidente de carro em 2011, foi diagnosticado com traumatismo craniano e ficou cinco anos em casa, sob cuidados médicos e sem conseguir se comunicar normalmente com a família.