Mulher com câncer terminal se despede em carta e conteúdo viraliza

A carta de despedida escrita por uma mulher com câncer em estado terminal está viralizando na internet. A australiana Holly Butcher, de apenas 27 anos, morreu poucos dias após a virada do ano, e a mensagem que ela escreveu com sugestões para que as pessoas vivam a vida de um jeito diferente já foi compartilhada mais de 82 mil vezes.

Holly foi vítima do sarcoma de Ewing, câncer que atinge os ossos de pessoas normalmente jovens e provoca dores e inchaços localizados.

LEIA TAMBÉM: Fátima Bernardes se esquiva de piada de Leifert sobre seu namoro

Embora tenha sido escrita há muito tempo, a longa carta só foi publicada após sua morte. Holly sugere que as pessoas parem de se preocupar tanto e que vivam a vida de um jeito mais leve e mais presente. “Perceba como o céu é azul e as árvores são verdes. Pense o quão é sortudo de poder apenas respirar”. “Acorde cedo e escute os pássaros cantarem enquanto você observa as cores do nascer do sol”.