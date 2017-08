Motivos médicos fazem Mallu Magalhães cancelar duas apresentações no Rio

Mallu Magalhães cancelou os shows nesta sexta-feira, 4, e sábado, 5, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. A cantora alegou “motivos médicos”.

A nota divulgada na última quinta-feira, 3, nos perfis da artista no Facebook e no Instagram não especifica qual o problema de saúde levou ao cancelamento das apresentações. “A nova data será divulgada com a maior brevidade possível”, informa o comunicado, assinado pela própria Mallu Magalhães.

