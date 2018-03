Mostras de Paulo Pasta e Cecily Brown estão entre as inaugurações da semana

O Instituto Tomie Ohtake inaugurou na sexta-feira, 23, duas exposições – uma delas dedicada ao brasileiro Paulo Pasta e outra, à artista inglesa, radicada nos Estados Unidos, Cecily Brown.

Com curadoria de Paulo Miyada, a individual de Pasta, intitulada “Projeto e Destino” (em uma referência ao ensaio homônimo do historiador Giulio Carlo Argan), reúne 13 pinturas produzidas nos últimos 13 anos pelo artista. São criações de grandes dimensões – 2,4 metros de altura por 3 metros de comprimento – identificadas, entre outros aspectos, pelos contrastes cromáticos sutis e pelo uso de segmentos amplos dividindo o campo de pintura. A partir de sábado (24), o paulista também ganha mostra no Anexo Millan, com pinturas feitas por ele no último ano.

“Se o Paraíso Fosse Assim Tão Bom”, de Cecily Brown, reúne dez pinturas e oito desenhos criados na última década pela artista, conhecida por criar tensões entre a figuração e a abstração. Nas obras expostas – resultado de reflexões sobre o tema “paraíso” -, figuras de corpos, animais e plantas podem ser percebidas pelo espectador, mas também se tornar irreconhecíveis no emaranhado criado com traços e manchas.

ONDE: Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. QUANDO: 11h/20h (fecha 2ª). Até 27/5. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS EXPOSIÇÕES

Pinacoteca

Com a ideia de destacar trabalhos pouco ou nunca antes apresentados, a Pinacoteca inaugura quatro exibições. Na sala A do segundo andar do prédio, o público poderá ver uma seleção de obras de arte colonial da coleção da Fundação Nemirovsky, em comodato com o museu desde 2006. Na Sala B, será exibido o vídeo “Vera Cruz”, de Rosangela Rennó, que propõe uma narrativa ficcional sobre o descobrimento do Brasil.

Na sala C e também na sala 7 da exposição de acervo, haverá uma série de criações recentes de Ana Dias Batista, que inclui uma intervenção no espaço dedicado à pintura de gênero. Já na sala D serão exibidas 13 pinturas de José Antonio da Silva (foto), com cenas religiosas, rurais e populares. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (24). 10h/18h (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/8.

Antonio Malta Campos

A mostra reúne 9 obras de grandes dimensões do artista, conhecido por pinturas que exploram a “abstração orgânica”. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8189. Inauguração: 6ª (23). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/5.

Casa Nova Arte

O espaço recebe duas mostras. “Concreto Contínuo”, de Gian Spina, apresenta vídeo, performance, instalação e trabalhos ligados à sua atividade como escritor e poeta, que abordam o tema da memória no espaço público. “Coisas da Vida”, de Alice Quaresma, traz fotografias com foco em questionamentos sobre tempo e movimento. R. Chabad, 61, Jd. Paulista, 2305-2427. Inauguração: sáb. (24), 11h/19h. 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 21/4.

Edu Silva

Na mostra “Mestiçagem”, o artista apresenta 30 pinturas em tamanhos variados, com campos de cores que disputam o espaço da tela. Casa Galeria. R. Fradique Coutinho, 1.216, Pinheiros, 3841-9620. Inauguração: sáb. (24). 14h/19h (sáb., 13h/17h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 28/4.

Galeria Carbono

A galeria celebra seus cinco anos com mostra de 40 obras de seu acervo, em diversos suportes, que reúne nomes como Abraham Palatnik, Adriana Varejão, Leda Catunda e Caio Reisewitz. R. Joaquim Antunes, 59, Jd. Paulistano, 4564-8400. Inauguração: 3ª (27). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 19/5.

Museu de Arte Sacra

O museu inaugura três mostras. “A Última Ceia”, de Luiz Bhittencourt, reúne 25 obras, em diferentes técnicas, que abordam a cena bíblica. “Deposizioni – Arqueologia do Desenho, de Pontormo a Caravaggio”, do italiano Cesare Pergola, exibe oito obras, produzidas com computação digital, que refletem sobre os clássicos italianos do Renascimento e do Barroco. “Santo Sudário: Entre a Fé, a Arte e a Ciência”, com curadoria de Jack Brandão, reúne 40 obras do acervo, entre esculturas, pinturas e objetos arqueológicos, para pensar na história do Sudário de Turim. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. Inauguração: dom. (25). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/5.

Paulo Pasta – Lembranças do Futuro

A exposição apresenta uma seleção de trabalhos realizados no último ano pelo artista. Resultados de pesquisa recente em torno da saturação e da intensidade de tons, são pinturas ligadas a temas como tempo e memória. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: sáb. (24), 12h/16h. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/4.

Thiago Rocha Pitta – The First Green

Entre afresco, escultura e vídeo, a mostra apresenta trabalhos ligados à investigação do artista acerca do meio ambiente e da evolução do planeta. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: sáb. (24), 12h/16h. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/4.