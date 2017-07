Mostra sobre o holocausto é aberta no Rio de Janeiro

Espaço cultural voltado para a ciência, o meio ambiente e a reflexão sobre o futuro da humanidade, o Museu do Amanhã lança um olhar sobre um período tenebroso da história mundial com a exposição “Holocausto – Trevas e Luz”, aberta ao público neste final de semana no Rio de Janeiro.

Resultado de uma parceria da prefeitura do Rio com o Museu do Holocausto, de Curitiba, a mostra é uma homenagem especial às vítimas do nazismo – cerca de 6 milhões de pessoas, a maioria judeus, perseguidas e aniquiladas pelo regime totalitário que vigorou na Alemanha e países por ela dominados entre 1933 a 1945. Foto: Tomaz Silva_AGÊNCIA Brasil

Montada no espaço Galeria do Tempo, mesmo andar do circuito permanente do museu, a exposição é dividida em três módulos. No primeiro deles, o visitante é convidado a refletir sobre a tragédia por meio de uma cenografia temática, que reproduz a típica câmara de gás dos campos de concentração e exibe fotos marcantes de época e frases de impacto. No segundo módulo, a exposição homenageia os chamados ‘justos entre as nações’, nome dado aos que correram riscos para salvar judeus perseguidos. O circuito termina com a exibição de trabalhos e redações feitos por alunos de escolas públicas sobre o tema.