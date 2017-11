Morre Chuck Mosley, primeiro vocalista do Faith No More

O cantor Chuck Mosley, que foi o primeiro vocalista da banda de rock Faith No More, morreu aos 57 anos na última quinta-feira, 9. A família do americano divulgou um comunicado no qual afirma que a causa da morte foi problemas com vício. Na nota oficial, os familiares também afirmam que precisam de doações para arcar com custos do funeral do cantor.

“Depois de um longo período de sobriedade, Charles Henry Mosley III perdeu sua vida, em 9 de novembro de 2017, devido à doença do vício. Estamos compartilhando a forma como ele passou, com a esperança de que sirva como aviso ou despertador ou luz para qualquer outra pessoa que esteja lutando pela sobriedade. Ele deixa sua companheira de longa data, Pip Logan, duas filhas, Erica e Sophie, e seu neto, Wolfgang Logan Mosley. A família aceita doações para despesas funerárias. Detalhes a seguir quando organizados”, diz o comunicado.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Burlan aborda assassinato da mãe em novo documentário

No Facebook, a banda Faith No More lamentou a morte e destacou a importância do artista para a história do grupo. “É com um coração pesado que reconhecemos a morte de nosso amigo e companheiro de banda, Chuck Mosley. Ele era uma força de energia imprudente e atraente que entregava com convicção e ajudou a nos estabelecer em uma pista de singularidade e originalidade que não teria desenvolvido a forma como ele não tinha participado. Quão afortunados que possamos ter realizado com ele no ano passado em um estilo de reunião quando lançamos o nosso primeiro recorde. Seu entusiasmo, seu senso de humor, seu estilo e sua bravata serão perdidos por tantos. Nós éramos uma família, uma família estranha e disfuncional, e ficaremos eternamente gratos pelo tempo que compartilhamos com Chuck”.