Moçambique nas cordas de Jimmy Dludlu

A ponta de baixo da África tem uma riqueza musical que Jimmy Dludlu conhece como poucos. Esse guitarrista de 51 anos nasceu em Maputo, Moçambique, e cresceu na vizinha Cidade do Cabo, África do Sul. Já sabendo o que queria ser, influenciado por sete primos que o queriam ver com uma guitarra colada ao peito, seguiu por Botsuana, Namíbia e Suazilândia. Ficou quatro anos em Gana para aprender música tradicional e highlife, o gênero musical dos anos 20 que abriu as portas do continente para os elementos da música ocidental, e outros seis anos em Chicago, estudando jazz. Dludlu é um especialista com uma rara visão, de dentro e de fora.

O Jazz na Fábrica, do Sesc Pompeia, o terá como uma das atrações de hoje, a partir das 21h30. É precioso poder conhecer um homem de carga musical fora dos padrões do que se aprende a ouvir como jazz. Sua guitarra não é isolada. A vivência pelos Estados Unidos lhe deu o sotaque de George Benson em improvisos do instrumento dobrados pela voz, mas as semelhanças não vão muito além. Dludlu canta quase sempre em um dos 11 dialetos que sabe falar (feito normal para os povos daquelas regiões) e faz incursões por ritmos africanos contagiantes.

Quando ouve a comparação feita com Benson, ele sorri. “Eu comecei a tocar viola com 3 anos por causa de Benson e de Wes Montgomery. Essa expressão está em mim, bebi muito dessa fonte”, diz, usando o “viola” para se referir ao violão, no português moçambicano. Ele se recorda de ter tido uma grande emoção em um festival de jazz dos anos 1990, quando tocou no mesmo palco do ídolo.